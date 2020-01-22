Başkan Fatma Şahin, Yesemek Ve Tilmen Höyük'ünde incelemeler yaptı

22.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:47

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin turizm potansiyeline dönük çalışmaları belirlemek ve uluslararası arenada tanıtmak amacıyla Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Troyası olarak tanımlanan Tilmen Höyük'ü gezdi, bilgi aldı.

Dünya medeniyet tarihine ışık tutan ve İslahiye ilçesinin en eski tarihi alanları olarak belirlenen Yesemek ve Tilmen Höyük'ü için Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da protokolde yer aldı, incelemelerde bulundu.

ŞAHİN: BİZE DÜŞEN YESEMEK'İ KALICI LİSTEYE ALMAK

Bölgedeki incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fatma Şahin Yesemek'in kalıcı listeye alınması gerektiğini belirterek, "Kazı başkanımız ve üniversitemizle birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Karbon ve yüzey analizlerinde çok daha eski dönemlere ait bulgular ortaya çıktı. Bu yeni bulgular da dünya medeniyet ve arkeoloji tarihini değiştirecek. Bir taraftan da Arkeoloji Enstitüsü'nü hayata geçiriliyor. Artık, çalışmalarımızı Gaziantep'te yapacağız. Bize düşen şey Yesemek'i kalıcı listeye almak. Kazılarda ortaya çıkan şeyleri bütün dünyaya doğru anlatmamız gerekiyor. Akabinde de milyonlarca insanın buraya gelmesi için çaba göstermeliyiz. Doğru bir tanıtımla sahip olduğumuz bu kültürel mirası herkesle ve en önemlisi gelecekteki nesille paylaşmalıyız" dedi.

VALİ GÜL: YESEMEK'İ VE TİLMEN HÖYÜK'ÜNÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Yesemek Açık Hava Müzesi'nin 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu tarihi mekanın UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı listesinde de yer alacağına inanıyorum. Gerçekten olağanüstü bir değer ve estetiğe sahip. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda bu bölgenin tanınması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

BAKBAK: BULGULAR, BÖLGENİN DAHA ESKİ BİR TARİHE ŞAHİTLİK ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, Yesemek'in heykel atölyesi olarak bilinen tarihi bir mekan olduğunu hatırlatarak, "Bizim için çok önemli bir tarihe sahip. Öte yandan UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir alanımız. Bölgeyle ilgili arkeologlarımızın çalışmaları devam ediyor. Bulunan parçalara göre bölgenin daha eski dönemlere şahitlik ettiği görülüyor" ifadelerin kullandı.

VURAL: BAŞKAN ŞAHİN'İN VE VALİ GÜL'ÜN DESTEĞİYLE HERKES YESEMEK'İ DUYACAK

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da bölgenin en eski tarihlerini Yesemek ve Tilmen Höyükü'nün oluşturduğunu söyleyerek daha önceki dönemlerde bu tarihi alanların iyi hizmet almadığını ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün desteğiyle dünyanın ilk heykel atölyesi olan Yesemek'i herkese duyuracaklarını kaydetti.

Kaynak: Bültenler