Başkan Fatih Gürbüz, Din Görevlileri ile Görüştü - 25 Mart 2021
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Başkan Fatih Gürbüz, Din Görevlileri ile Görüştü - 25 Mart 2021

Başkan Fatih Gürbüz, Din Görevlileri ile Görüştü - 25 Mart 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN FATİH GÜRBÜZ, DİN GÖREVLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜFoça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ramazan Ayı öncesinde Foça Müftüsü Veli Südütemiz ve din görevlileri ile buluşarak taleplerini değerlendirdi.

BAŞKAN FATİH GÜRBÜZ, DİN GÖREVLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ramazan Ayı öncesinde Foça Müftüsü Veli Südütemiz ve din görevlileri ile buluşarak taleplerini değerlendirdi.

Başkan Gürbüz, Foça Belediyesi olarak her zaman ilçe müftülüğünün yanında olduklarını ve ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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