Başkan Fatih Çalışkan: "Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyorum"
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Dünya Kadınlar Günü, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel

Başkan Fatih Çalışkan: "Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyorum"

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle semt pazarını ziyaret ederek bayanlara karanfil dağıttı.

08.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:53
Başkan Fatih Çalışkan:

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle semt pazarını ziyaret ederek bayanlara karanfil dağıttı.


Başkan Çalışkan, " Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte semt pazarını ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.


Kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyorum. Bu azim ve güç, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyeldir. Doğumdan ölüme kadar, hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, bizi eğiten, büyüten, yetiştiren, en kötü anımızda yanımızda olup yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan fedakar kadınlarımız, en değerli varlığımızdır. Fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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