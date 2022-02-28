Başkan Faruk Özlü, eski milletvekillerini ağırladı

ÇORUM (İHA) - DÜZCE (İHA) – Çorum ve İzmir eski milletvekillerini ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Düzce Belediyesi tarafından hizmete alınan ve ilde yapılan yemeklerin sergilendiği Mutfak Sanatları Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Özlü, son olarak merkezde AK Parti 25 ve 26. dönem Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt ile 25 ve 26. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ı ağırladı.

Başkan Özlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzce Mutfak Sanatları Merkezimizde misafir etmekten, samimi ve ufuk açıcı sohbetlerinden büyük memnuniyet duydum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel