Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor akademilerinin yaz döneminde futbol branşında eğitim gören yıldız kramponlarla yeşil sahada bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor akademilerinin yaz döneminde futbol branşında eğitim gören yıldız kramponlarla yeşil sahada bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, teknik, taktik ve teorik eğitimlerle şekillenen altyapı modeliyle birçok genç yeteneği Türk sporuna kazandıran akademilerin, başarılı grafiğinin yükselerek devam ettiğini söyledi.

Merveşehir Stadyumu, Gazikent Stadyumu ile Beykent Stadyumu'nda meşin yuvarlağa sevdalı çocukları ve gençleri futbol branşı eğitimlerinde buluşturan Şehitkamil Belediyesi, başarılı altyapı modeli sayesinde yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Futbol branşının amacına yönelik dizayn edilen antrenmanlarla genç yetenekler, müsabık dönem öncesinde teknik, taktik ve teorik eğitimlerle geleceğe en güçlü şekilde hazırlanıyorlar. Gaziantep ve bölge illerde faaliyet gösteren profesyonel kulüplere altyapısından her geçen sene daha fazla sporcu gönderen futbol akademilerinde, yeşil-siyahlı sporcuların akademik ve sosyal gelişimleri de alanında uzman eğitmenler tarafından yakından takip ediliyor.

Toplam 3 farklı stadyumda yapılan futbol branşı yetenek taramaları neticesinde Gazikent Stadyumu'ndaki futbol akademisinde eğitim gören futbolcuları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların gelişimleriyle ilgili antrenörlerden bilgi aldı. Branşlaşma yaşı öncesinde oyun temelli çalışmalara katılan miniklerin etkinliklerine de misafir olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların yetişmelerinde büyük emek sahibi olan ebeveynlerle de kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

"Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 yaşından 19 yaşına kadar müsabık olarak eğitim verdiklerini kaydetti. Yetiştirdikleri sporcuların profesyonel takımlarda mücadele ediyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak yıllar önce başlatmış olduğumuz futbol akademisi etkinliklerimiz devam ediyor. Aynı zamanda bu futbol akademisinin yaz etkinliklerinde de yeni öğrencilerimizi, yeni sporcularımızı bünyemize dahil etmeye çalışıyoruz. Hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten yaz okullarına gelen çocuklarımızın içerisinden futbola yakınlığı olanların bir noktada taramasını yapıyorlar. Bu taramalar neticesinden çocuklarımız kendi yönelmelerine göre kaleci olarak, santrafor olarak, defans olarak onlardaki yatkınlığa göre burada özel eğitimler veriliyor. Şu anda üç ayrı tesisimizde 500'ün üzerinde çocuğumuz bu etkinlikten faydalanıyorlar. Geçmiş dönemlerde yalnızca yaz okulları olarak faaliyet gösteriyorduk. Sonra ise çocuklarımızın hem akademik çalışmalarının hem de sportif etkinliklerini yıl boyu devam ettirmeleri için futbol akademisini ve spor akademilerini geliştirdik. Özellikle futbol akademisinde altlığını hazırlayabilmek adına U9'dan başlayıp U19'a kadar giden seride çocuklarımız eğitim alıyorlar. Tabi burada yetişen çocuklarımızın profesyonel takımlarda mücadele ediyor olması, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum, onlar bize inanıp güveniyorlar, çocuklarını emanet ediyorlar. Arkadaşlarımız da çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip hem sporcu kimliği ile belirli bir noktaya getirmek adına hem de ahlaki değerlerle eğitmek adına güzel bir çalışma oluyor. 500 çocuğumuzun dönem içerisindeki sayısı da artarak devam ediyor. Bunun içerisinde de profesyonelliğe yatkınlığı olanlarda bir üst eğitimlere tabi tutuluyor. Ben, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı