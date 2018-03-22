Başkan Fadıloğlu, Yeşil Sahanın Şampiyonlarıyla Buluştu

2017-2018 futbol sezonunda yerel altyapı liglerinde U19, U16 ve U14 kategorilerinde şampiyonluğunu ilan eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde forma giyen genç kramponlar, şampiyonluk sevinçlerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı.

Futbolla daha çok küçük yaşlarda Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde tanışan yeşil-siyahlı kramponların üst üste elde ettikleri başarılı sonuçlar ve yeşil sahaya yansıttıkları futbol takdir toplamaya devam ediyor. 2017-2018 futbol sezonunda altyapı liglerinde U19, U16 ve U14 kategorilerinde şampiyonluk ipini göğüsleyen yeşil-siyahlı kulübün genç yetenekleri, Gaziantep'i Türkiye Futbol Federasyonunun organizasyonunda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında temsil edecekler. İl şampiyonluğunun ardından katılacakları ulusal şampiyonalar öncesinde şampiyonluk sevincini ve altyapılarda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların mutluluğunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaşan şampiyon kramponlar gerek futbol akademisinde aldıkları eğitim sürecinde gerekse müsabık olarak yeşil sahada mücadele ettikleri süre zarfında kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

"Gençleri yıldız olarak izlemeyi isteriz"

Şampiyon genç kramponlarla gerçekleştirdiği sohbette onları ilerleyen yıllarda yeşil sahada yıldız bir futbolcu olarak izlemeyi gönülden arzu ettiğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde gerçekleştirilen futbol branşı altyapı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Futbol akademimizde ve spor okullarımızda yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Henüz 14 yaşında olan bir futbolcumuzun 7-8 yıldır tesislerimizde branşa özgü eğitim görüyor olması ve daha uzun yıllar yeşil sahada mücadele edecek olması altyapılarda gerçekleştirilen başarılı çalışmaların en güzel örneği. 6 farklı yaş grubunda yarışmacı olan ekiplerimizin yanı sıra 8-11 yaş grubunda elit grup adı altında sporcu öğrencilerimiz meşin yuvarlığın başında mesai yapıyor. 3 stadyumumuzda gerçekleştirilen yaz ve kış spor okullarımızda binlerce minik kramponlar eğitimlere katılıyor. Sadece futbol branşında değil uzmanlaştığımız basketbol, badminton, satranç ve su sporları branşlarında da benzer çalışmalar gerçekleştiriyor ve sonuçlar alıyoruz. Spor merkezlerimiz 365 gün adeta 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah futbolcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ederiz. Onları ilerleyen yıllarda ülkemizin büyük kulüplerinde yıldız bir futbolcu olarak izlemeyi gönülden isterim. Yapılan tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi.

Gaziantep'i temsil edecekler

Yeşil-Siyahlı Kulübün Futbol Altyapı Sorumlusu Taner Özkaykut, sporcularının Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Gaziantep'i temsil edecek olmalarının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özaykut, "Gerek teknik ekipte görev yapan arkadaşlarımız gerek sporcularımız sabrın, emeğin karşılığını seri şampiyonluklar ve üst liglere, kategorilere gerçekleştirilen transferlerle alıyorlar. 2017-2018 futbol sezonunda altyapı liglerinde U19, U16 ve U14 kategorilerinde şampiyon olduk. Henüz devam eden 2 kategoride de şampiyonluğun en büyük adayıyız. Sporcularımızla birlikte Gazi şehrimizi Türkiye Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında temsil edecek olmanın heyecanını ve sevinici yaşıyoruz. Destek veren yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi başarılı sonuçlar alarak ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP