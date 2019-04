Başkan Fadıloğlu, Tebrikleri Makamında Kabul Ediyor

Yapılan yerel seçimler sonrası tekrar Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, makamında tebrikleri kabul ediyor. Çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Şehitkamil'imiz için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Her gün sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'hayırlı olsun' ziyaretleri kapsamında toplumun her kesiminden kişiyi makamında ağırlamaya devam ediyor. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tebrikleri kabul ediyor, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çekiniyor. Daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Şehitkamil hedefiyle hep daha ileriyi hedefleyerek çalıştıklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, milleti hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam"

Amaçlarının halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle bir kez daha bizlere güvenen, verdikleri destekle yola devam etmemizi sağlayan halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yapılan seçim sonrasında tekrar Şehitkamil'imize hizmet etme imkanı bulduk. Bize güvenen halkımız hiçbir konuda endişe duymasın. Ben ve ekip arkadaşlarım, halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için yorulmadan daha çok gayret göstereceğiz. Yeni dönem için belirlediğimiz hedefleri tek tek gerçekleştirmek için çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Şehitkamil'imiz için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki milletimiz her hizmetin en iyisine layıktır. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Sürdürülebilir projelerimizle her yaştan vatandaşımızı kucaklayan, dezavantajlı vatandaşlarımızın hayata daha umut ve güvenle bakmalarını sağlayacak projelerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Her insanımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA