Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
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Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı

Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti. Şehit mezarları başında dua eden Başkan Fadıloğlu, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan şehitliklerde düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Edilen dualarından ardından şehitlerin mezarı başında dua eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikte bulunan şehit yakınlarıyla sohbet eden Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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