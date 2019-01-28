Başkan Fadıloğlu, Seçim Startını Verdi

İlk olarak belediye personellerini çalıştıkları birimlerde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 10 yıldır milletimizin emrinde olduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, bize inanıp güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hem Gaziantep hem de Şehitkamil çok daha iyi hizmetlere layık" dedi.

Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Şehitkamil Belediye Başkanlığına aday gösterilen Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmalarına başladı. İlk ziyaretini Şehitkamil Belediyesinde çalışan personellere yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; tevazu, samimiyet, gayret ile çalışacaklarını söyledi.

HEM GAZİANTEP HEM DE ŞEHİTKAMİL ÇOK DAHA İYİ HİZMETLERE LAYIK

Tüm çalışma birimlerini gezdikten sonra açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu; çevreye zarar vermeden, etrafı rahatsız etmeden birebir girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacak şekilde seçim kampanyası yürüteceklerini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Seçim çalışmalarına öncelikle çalışma arkadaşlarımızla başladık. İlk olarak belediye binamızdaki birlikte milletimize hizmet üreten kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımızla seçim startını vermiş olduk. Öncelikle bize inanıp, güvenip bu göreve bizi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizleri oylarıyla bizleri bulunduğumuz makamlara getiren vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 10 yıllık süreç içerisinde sağ olsunlar bize inanıp güvendiler. Ekibimizle bu millete hizmet etmeye gayret gösterdik. 2019 seçimlerinde de Şehitkamil Belediye Başkan adaylığını Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin onayıyla tekrar tevdi edildi. Yaklaşık 2 aylık kalan seçim süreci içerisinde yoğun bir seçim kampanyasını devam ettireceğiz. Seçim kampanyası süresince de üzerinde durduğumuz en önemli konu; çevreye zarar vermeden, etrafı rahatsız etmeden birebir girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacak şekilde seçim kampanyamızı devam ettirmek. Zaten günlük hayatımızda da vatandaşlarımızla her zaman iç içeyiz, beraberiz, ayrımız gayrımız hiçbir zaman yoktur. Bu seçim çalışmaları vesilesiyle de ulaşamadığımız nokta varsa oraya da ulaşıp birebir vatandaşlarımızla beraber olacağız. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu, vatandaşlarımız ile bir araya geldiğimizde onların talepleri doğrultusunda ne tür projeler üreteceğimiz. Bizim kendi proje ekibimiz, ilçemiz için gerekli olan proje çalışmalarını yapıyor ama esas olan bunu birebir yaşayan, aksaklıkları gören vatandaşlarımızın bilgileri. Bu bilgiler bizim için önemli. Bu açıdan onların bilgilerine başvuracağız. İnşallah bu çalışmaların neticesinde de güzel, nitelikli, centilmenlik çerçevesinde bir seçim sonucu ortaya konur. İnşallah milletimize 5 yıl daha hizmet etme imkanına kavuşuruz. Burada tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 10 yıldır milletimizin emrinde olduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, bize inanıp güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hem Gaziantep hem de Şehitkamil çok daha iyi hizmetlere layık."

RIDVAN FADILOĞLU KİMDİR?

1964 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevini Tokat'ta tamamladı. Gaziantep'e döndükten sonra, 1996 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak çalışma hayatına atıldı. Aktif çalışma hayatının yanı sıra çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı.

Sırasıyla Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOOB Genel Kurul delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

Sivil toplum örgütlerindeki aktif çalışmaları sürürken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşuyla birlikte siyasete atıldı. AK Parti'ye üye olduktan sonra; mahalle temsilciliği, il delegeliği, il yönetim kurulu üyeliği, il yürütme kurulu üyeliği ve il sekreterliği görevlerinde bulundu.

2004-2008 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı kadrosunda görev yaptı.

İş hayatı, sivil toplum örgütleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve siyasetteki deneyimlerini Gaziantep'e hizmet etmek için kullanmayı kendine hedef seçti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, iki dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Rıdvan Fadıloğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Bültenler