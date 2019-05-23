Başkan Fadıloğlu, Sds'yi İmzaladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyede görev yapan memurların yararlanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.

Aldığı kararlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla her zaman çalışanların yanında olduğunu gösteren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önemli bir sözleşmeyi daha imzaladı. Şehitkamil Belediyesinde görev yapan memurların faydalanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS), Şehitkamil Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında imzalandı.

Şehitkamil Belediyesinde gerçekleştirilen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Türk, Kenan Gülşan, Mehmet Yıldız, Selim Arslan, Mehmet Zeki Öğücü katıldı.

Sözleşme Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı tarafından imzalandı.

Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum

İmza sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil'imize değer katan çalışmalarımızda personellerimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde vermek adına gayret gösteriyoruz. Sözleşmenin, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum. Allah, bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Tüm güçlerini ortaya koyacaktır

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Uslu, "Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Şehitkamil'e daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA