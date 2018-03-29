Başkan Fadıloğlu'ndan Yemenilere Bölge Şampiyonası Öncesi Moral

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2018 Yılı Grup Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek kulüplerin yönetici ve oyuncularıyla zorlu yarışma süreci öncesinde bir araya geldi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2018 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep İl Şampiyonası'nda 8 farklı kategoride yarışmacı 21 farklı ekip arasında şampiyonluk kupasını kaldıran ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla Gaziantep'i 31 Mart -1 Nisan 2018 tarihlerinde Adıyaman ilinde düzenlenecek olan Grup Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde eden spor kulüplerinin yönetici, antrenör ve oyuncularını Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon yemenilere final yolunda başarılar dileyerek, zorlu viraj öncesi moral verdi. Halk oyunlarına gönül veren gençlerle bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, halk kültürünün yaşatılmasının ve orijinaline sadık kalarak gelecek nesillere taşınmasının çok değerli olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığınca ilimizde düzenlenen şampiyonada performanslarıyla ilimizi temsil etme hakkı elde eden ekiplerimizin tüm değerli yöneticilerini, eğitmen ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Adıyaman ilinde düzenlenecek olan grup şampiyonasında tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki ekiplerimiz bu aşamayı da geçerek Türkiye finallerinin yapılacağı sahnelerde de yöremizin en güzel oyunlarıyla yerlerini alırlar. Halk kültürümüzün yaşatılması, orijinaline sadık kalarak gelecek nesiller taşıması çok önemli ve değerli. Oyunlarımızı, ezgilerimizi, yöremize ait kostümleri büyük bir sevgi ile öğrenen, taşıyan ve sahneleyen gençlerimiz aynı zamanda önemli bir spor faaliyetini icra etmiş, dolayısıyla sağlıklı, zinde ve mutlu bir geleceğe adım atmış oluyorlar. Kültürel, sportif ve sanat alanında yapılan faaliyetlere önem veriyor ve desteklemeye gayet ediyoruz. Türk Folkloruna, Türk sporuna katkı sunan herkese bir kez daha çocuklarımız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman ilinde düzenlenecek olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Grup Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek 8 ekibinde Türkiye finalleri biletini almasını gönülden arzu ettiklerini ifade eden Gaziantep Folklor Kulübü Başkanı Burak Anlar ise, Gaziantep'te yerel yönetimlerin desteğiyle halk oyunları alanında daha büyük başarılara imza atılacağını ifadelerinde belirtti. Kulüp Başkanı Anlar, "Halk kültürümüzün yaşatılmasında yerel yönetimlerimiz desteği ve ilgisi çok önemli. Bu bağlamda Şehitkamil Belediyemize tüm camiamız adına teşekkür ediyorum. Yarışma süreci öncesinde, icrasında ve sonrasında Şehitkamil Belediyemizin desteği hep bizlerle oldu. İnşallah 8 birincilikle Gazi şehrimize güzel bir hediye veririz. Halk oyunları alanında faaliyet gösterebilmek adına büyük emekler sarf etmek gerekiyor. Ancak Memleketimize, kültürümüze sevdamız her şeyin üstünde bu yüzden tüm yorgunluklarımıza, emeklerimize fazlasıyla değiyor. Halk Oyunlarına sevdası olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP