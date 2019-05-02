Başkan Fadıloğlu'ndan Öğrencilere Kariyer Tavsiyesi

Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programının konuğu olan Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hayat tecrübelerinden örnekler anlatarak, tavsiyelerde bulundu.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programında öğrencilerle bir araya geldi. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cüneyt Çulcu ile Yusuf Alçık, Ensar Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Batmaz, Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi İlknur Evgülü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vatanının ve Milletinin Hizmetkarı Bir Nesil İçin Gayret Gösteriyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Batmaz, öğrencilere hitaben şu açıklamada bulundu:

"İnançlı bir nesil yetiştirmek adına yola çıkan Ensar Vakfı olarak bu ülkede inanan, vatanını, milletini seven, vatanının ve milletinin hizmetkarı bir nesil yetiştirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz. Bu anlamda okullarımızda sürekli kariyer günleri programları düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ensar Vakfımızın Genel Kurul üyesidir. Cumhurbaşkanımız da bir İmam Hatip Lisesi mezunudur. Bugün sizlere konuşmacı olarak hitap edecek olan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu da bir İmam Hatip Lisesi mezunudur. Ben, bugün bizleri kırmayarak yoğun programları içerisinde bize zaman ayıran Başkanımıza ve siz değerli katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

İyi İnsan Olmak Hepimizin Asli Vazifesidir

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, "Şu anda sizler üniversite sınavına odaklanmışsınız. Akademik başarı mutlak olarak gerekli fakat bir insan kendini sosyal olarak geliştirmemişse akademik başarının da hiçbir manası yoktur. Şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var. Olması da lazım. Büyük hedefler koymak lazım ama bu hedeflere koşarken, insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Akademik olarak hepimizin kendine göre bir kapasitesi var. Kimi matematikte iyidir, kimi fizikte iyidir, kimisi ise İngilizcede iyidir. Ama onun ötesinde iyi insan olmak hepimizin asli vazifesidir. Olmazsa olmazımızdır. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursak, önümüz her zaman açıktır. Allah'ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Sizler yarın ebeveyn olarak sizden sonraki nesli işleyeceksiniz, hepiniz birer eğitmen olacaksınız. En baştaki eğitmen anne-babadır. Önce kendimizi evlatlarımızı eğitecek hale getirme zorunluluğumuz var. Hayatta işlemesi en zor olan şey ve bunları işleyip o noktaya getirebilmek, birey olarak bizim elimizde. Bunun için çok çalışmamız ve çok okumamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Fadıloğlu, programın devamında öğrencilerin sorularını cevapladı. Programın ardından Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cüneyt Çulcu ve Yusuf Alçık tarafından Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Ensar Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Batmaz'a plaket takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA