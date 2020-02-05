Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti
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Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

05.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:20
Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Dünya Kanser Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara ve yetişkinlere moral verecek konuşmalar yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kanserin çözümsüz bir son olmadığını vurguladı. Azim ve inançla tekrar sağlıklı günlerin yaşanacağını dile getiren Başkan Fadıloğlu, hastalara 'geçmiş olsun' dileğini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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