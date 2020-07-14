Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
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Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle...

Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:53

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kalkışılan darbe girişimini bir kez daha lanetledi. Asker üniforması giymiş teröristlerin 15 Temmuz 2016 gecesi uçaklar, helikopterler, tanklar, silahlarla korumakla yükümlü oldukları devlete ve millete saldırdığını hatırlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz gününü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini bir kez daha 15 Temmuz gecesi sağlam bir şekilde ortaya koyan milletimiz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız. 15 Temmuz kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz, ülkesine ihanet edenlerin deşifre olduğu bir gündür. Beyinleri yıkananlara, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı milletimiz, gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. 15 Temmuz, yurtdışındaki hesabın yurtiçine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz, dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Bundan 4 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bu vatana hep birlikte, omuz omuza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin dördüncü yıl dönümü vesilesiyle tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de minnetle anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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