Başkan Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Değerlendirmesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, FETÖ üyesi bir grup asker tarafından yapılan darbe girişiminin 2. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulunarak, "Hainlerin başarılı olması asla mümkün değildir" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından kalkışılan darbe girişimini bir kez daha sert bir dille eleştirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, asker elbisesi giymiş teröristlerin 15 Temmuz 2016 gecesi uçaklar, helikopterler, tanklar, silahlarla korumakla yükümlü oldukları devlete ve millete saldırdığını hatırlattı.

15 Temmuz gününü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Milletimiz, 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü, 28 Şubat'ı gördü. Ülkemiz, geçmişten bugünlere demokratikleşme yolunda büyük adımlar attı. Türkiye'de bu gelişmeden rahatsız olan, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen, Türkiye'nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup, Türkiye'de 2 yıl önce darbe yapma teşebbüsünde bulundu. Bu ülkeyi seven, kendisini bu ülkeye adamış birçok gencimiz ve bu milletin bütün fertleri, bu çetecilere fırsat vermedi. Hainlerin başarılı olmaları asla mümkün değildir. Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim karşılıksız kalmadı. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıldönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016 gecesi FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP