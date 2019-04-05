Başkan Fadıloğlu, Mazbatasını Aldı
Yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında tekrar Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, mazbatasını aldı.
Gerçekleştirilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın desteğiyle başarılı bir sonuç alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mazbatasını alarak 3. görev süresine resmen başladı.
Kesinleşen seçim sonuçlarının ardından Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını 23. Asliye Ceza Hakimi Şehitkamil 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Edip Gündem'in elinden alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, göreve kaldığı yerden devam edecek.
Kaynak: Bültenler