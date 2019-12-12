Başkan Fadıloğlu: "her geçen gün daha iyi gidiyor"

12.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:29

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali Müsabakası, Ankara Keçiören Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 212 kulüpten 638 erkek, 608 kadın sporcunun yarıştığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde 8 bayan, 11 erkek toplam 19 sporcu kulvarlarda yerini aldı.

Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirdikleri kamp çalışmalarının ardından organizasyonda kulaç atan Şehitkamilli kulaçlar, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen A4 barajını 1 kez, A3 barajını 2 kez, A2 barajını 5 kez, A1 barajın 12 kez geçerek kulvarlarda büyük başarıya daha imza attılar.

SONUÇLAR GELECEK ADINA ÇOK DEĞERLİ

Yüzme branşında son yıllarda elde edilen başarılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcuların TYF Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nde elde edilen sonuçların Gaziantep'te yüzme branşının geleceği adına çok değerli olduğuna dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Alleben Yüzme Havuzda yetişen sporcularımız; yüzme, sutopu ve sualtı sporlarında elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla bizleri her zaman gururlandırdılar. Bizleri sevindiren başka bir nokta ise sporcularımızın, takımlarımızın performanslarının her geçen daha iyiye gitmesi. Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali müsabakasında sporcularımızın elde ettikleri dereceler, Gaziantep'te yüzme sporunun geleceği adına çok değerli. Bugün bu barajları geçen sporcularımız, yarın inşallah önlerine Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedefleri koyacaklar. Madalyaların sahibi tüm sporcularımızı, yürekten kutluyorum. Teknik ekibi ayrıca tebrik ediyorum."

Kaynak: Bültenler