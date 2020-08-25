Başkan Fadıloğlu, hak sahiplerinin ruhsatlarını elden teslim etti
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Başkan Fadıloğlu, hak sahiplerinin ruhsatlarını elden teslim etti

Şehitkamil Belediyesi, adres değişikliğine bağlı iş yeri sahiplerinin vermek zorunda oldukları ruhsat yenileme ücretini tahsil etmeden işyeri ruhsatlarını yeniledi.

Başkan Fadıloğlu, hak sahiplerinin ruhsatlarını elden teslim etti
25.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:34

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni iş yeri ruhsatlarını iş yeri sahiplerine elden teslim etti.

Yaşanan pandemi dolayısıyla esnafa ve iş yeri sahiplerine yönelik çok sayıda kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, son olarak işyeri ruhsatlarında belge yenileme ücreti ile ilgili kolaylık sağladı. Adres değişikliği işlemine bağlı olarak iş yeri sahibi tarafından ödenme zorunluluğu olan ruhsat yenileme ücreti, bir defaya mahsus ücretsiz olarak yenilendi.

Gaziantep Oto Center'da hizmet veren esnafı ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, ziyaretinde Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz da eşlik etti. Esnafla kısa süreli sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yenilenen işyeri ruhsatlarını çerçeveli bir biçimde hak sahiplerine teslim etti.

HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRMEYİ AMAÇLADIK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Oto alım-satımıyla ilgili yapılan son düzenlemeyle birlikte isteyen herkes, istediği gibi ikinci el araba alım-satımı yapamayacaklar. Yapılan düzenleme ile birlikte bizim de mevcut Gaziantep Oto Center'daki esnafımızın ruhsatlarında bir eksiklik vardı. Bu durum, esnafımızdan kaynaklanan bir durum değildi. Geçmişte adrese dayalı bilgi sistemi içerisindeki adres değiştirilince, yeniden bir ruhsat tanzimi gerekiyordu. Başkan Yardımcımız ve Müdürümüz ile yaptığımız istişare neticesinde esnafımızı yeni bir ücrete tabi tutmadan tüm esnafımıza yardımcı olabilmek adına, bizde daha önceden ruhsatı olan tüm alım-satım yapan iş yeri sahibi kardeşlerimizin ruhsatlarını yeniledik, şu anda esnafımıza ruhsatlarını dağıtıyoruz. Pandemi süreci içerisinde vatandaşımızı belediyeye getirmeyerek, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmeyi amaçladık. Bundan sonraki süreçte de kamu eli ile bir adres değişikliği işlemi olursa bu konuda herhangi bir ücret almadan vatandaşlarımızın ruhsatlarını yenileyeceğiz. Esnafımıza; hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bize düşen, milletimizin hizmetinde olmak. Bu tür hizmetlerimizi devam ettireceğiz."

ELİNDEN GELEN TÜM KOLAYLIĞI SAĞLADI

Verilen hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Oto Galericiler ve Komisyoncular Dernek Başkanı Ömer Kara, "Ruhsatlarımızla ilgili sorunumuz vardı. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ulaştığımızda, bize elinden gelen tüm kolaylığı sağladı. Sağ olsun zahmet edip iş yerimize gelerek bizlere teslim etti. Kendisine, ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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