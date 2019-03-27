Başkan Fadıloğlu, Gto Temsilcilerine Yeni Projeleri Anlattı

GTO temsilcilere ŞSM'nin niteliklerini anlatan Başkan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz düşüncesiyle çalıştık. Daha yapılacak çok işimiz var" dedi.

Geniş katılımlı bir törenle geçtiğimiz günlerde halkın hizmetine sunulan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin (ŞSM) son konukları Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yönetim kurlu üyeleri ve temsilcileri oldu. GTO temsilcileriyle birlikte ŞSM'yi gezen ve yapıyla ilgili teknik bilgi paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra yaptığı sunum eşliğinde programa katılanları Şehitkamil'e yapılacak yeni hizmetlerle ilgili bilgilendirdi.

KAYNAKLARI YERİNDE VE VERİMLİ KULLANMAK LAZIM

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin fikir, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, GTO temsilcilerine hitaben şunları söyledi:

"Şehitkamil Sanat Merkezi, Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına katkı koyacaktır. Göreve geldiğimiz günden beri yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz düşüncesiyle çalıştık. Tabi bu durum imkanlarla doğru orantılı bir durum. Kaynak bulacaksınız, proje yapacaksınız, uygulamaya geçireceksiniz, bunların ötesinde de sürdürülebilir kılacaksınız. Bugüne kadar bile bile hata yapmamaya gayret gösterdik. Tamamen adalet ilkesinden şaşmadan teraziyi hassas, dengeli şekilde kullanmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz; milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Daha yapılacak çok işimiz var. Ancak kaynakları yerinde ve verimli kullanmak lazım. İnşallah halkımızdan aldığımız destekle daha nitelikli projeleri hizmete geçireceğiz. Her biriniz bizim için birer göz ve müfettişsiniz. Bizim göremediğimiz noktalar var. Eleştireceğiniz noktalar varsa ben bunları dinlemek istiyorum. Bizim yaptığımız işleri anlatmamızdan çok sizin gördüğünüz eksikliklere çözüm üretebilirsek, kendimizi başarılı sayarız."

ŞEHİTKAMİL SANAT MERKEZİ (ŞSM)

ŞSM, Gaziantep'in sosyal, kültürel ve sanat hayatı için yeni bir renk oldu. Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ŞSM içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı,5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

Kaynak: Bültenler