Başkan Fadıloğlu, çiftleri yalnız bırakmadı

14.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:24

Şehitkamil Nikah Salonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı alan 41 çifte ev sahipliliği yaptı. Ailelerinin, akrabalarının ve sevdiklerinin huzurunda, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahta hayatlarını değiştirecek 'evet' için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftler, gerçekleştirilen nikah töreninde büyük mutluluk yaşadı. Nikah akdini imza altına alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çiftlere; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diledi. Nikah töreninin ardından açıklamada bulunan çiftler, çok mutlu olduklarını söylediler.

ŞEHİTKAMİL NİKAH SALONU

Nitelikli fiziki yapısıyla çiftlere sorunsuz ve unutamayacakları bir deneyim yaşatan Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) içeresinde; 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu, 2 adet takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 adet gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu, 2 adet nikah memur odası, arşiv, mescit, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile 250 araçlık açık otopark bulunuyor.

Kaynak: Bültenler