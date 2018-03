Başkan Fadıloğlu Atletleri Ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda dereceye giren sporcu öğrencileri ağırladı. Ziyaret esnasında mutlu anlar yaşayan başarılı atletler, pistlerde başarılarının büyüyerek devam edeceğinin sözünü verdiler.

Kurumlar arası işbirliğiyle organize edilen ve 2004-2008 yaş grubunda 800'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda 8 farklı kategoride dereceye giren sporcu öğrenciler, başarıyla beraber gelen mutluluklarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen ödül töreninde sportif malzemelerle ödüllendirilen şampiyon atletler, milli heyecan yaşamak ve başarıyı sürekli hale getirmek adına çok daha fazla çalışacaklarının sözünü verdi.

Pistin en hızlılarının ödüllendirildiği törende konuşan Başkan Fadıloğlu, spor alanında yürüttükleri sportif çalışmaların meyvelerini aldığını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Geniş kitlelerin düzenli spor yapma alışkanlığı kazanması adına spor alanında yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Özelikle kurumlar arası işbirliğiyle organize ettiğimiz projeler, eğitim faaliyetleri ve geleneksel yarışmaların sonucunda farklı branşlarda yetenekli sporcu öğrencilerimizi tespit etmek ve onları en doğru, nitelikli şekilde spor hayatlarını sürdürebilmeleri adına yönlendirebilmek mutluluk verici. Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesinde motorik özelliklerine göre tespit edilen öğrencilerimizin bugün bu organizasyonda dereceler elde etmeleri bunun en güzel örneği. Yapılan çalışmalarında gerek Milli Eğitim camiamızın gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün önemli katkıları var. Bir diğer destekçimiz ve işin yürütme ayağında büyük rol oynayan federasyonlarımızın il temsilcilerine ayrıca teşekkür ediyorum. 800'e yakın öğrencimizin pistlerde dostça yarıştığı bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

21 bin öğrenci yetenek taramasından geçiyor

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Gaziantep'in En Hızlısı Yarışmasında, "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At" projesinde tespit edilen öğrencilerin varlığının projenin her aşamasının daha doğru adımlarla ilerlediğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Proje kapsamında 21 bin öğrencinin yetenek taramasından geçeceğini anlatan Çolak, "Şehitkamil Belediyemizin destekleriyle ilimizde spor alanında birçok spor organizasyonu gerçekleştiriliyor. 7 farklı kurumun işbirliğiyle organize edilen ve il genelinde 60 bin öğrencinin eğitim göreceği Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At projesinde Şehitkamil ilçemizde 20 farklı proje, okulda 21 bin öğrencimiz branşa özgü 3 aşamalı yetenek testlerinden geçecek. Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda tespit edilen öğrencilerin varlığı, projenin her aşamasının başarıyla ilerlediğinin göstergesi. Büyük desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören esnasında Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Harun Esen, Gaziantep ve Türk Sporuna katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi verildi. - GAZİANTEP