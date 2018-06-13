Başkan Fadıloğlu: "Alanın Sadece Kamulaştırma Bedeli 20 Milyon Tl"

Adalet Bakanı Gül, "Bugün yine Gaziantep'imize, Şehitkamil'imize, 6 mahallemize hitap edecek çok güzel bir eserin açılışını yapıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 8 Şubat Semt Parkı'nın açılışına; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 8 Şubat Mahallesi'nde yaklaşık 18 bin metrekare alanda yapılan parkın açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile protokol üyeleri, 8 Şubat Semt Parkı'nı gezdi. Futbol sahasında penaltı atışı yapan Bakan Gül, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle kaykaycıların şovunu izlediler. Protokol üyeleri, daha sonra beceri koordinasyon parkurunda eğlenen çocuklarla vakit geçirdi.

8 Şubat Semt Parkı'nın açılışında Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunları ekinliklerinde minikler ve çocuklar, gece boyunca doyasıya eğlendiler. Halat çekme, yumurta taşıma, ip atlama, sandalye ve mendil kapmaca yarışmalarında oyunlar oynayarak sosyalleşen 8 Şubat Semt Parkı'nın çocuk ve genç yaştaki misafirleri, beceri koordinasyon parkurlarında yeteneklerini konuşturdular.

İŞTE ÇOCUKLAR, SİZLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR PARK YAPTIK

Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hizmetlerin niteliğine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Çok değerli hemşehrilerim, öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Bugün yine Gaziantep'imize, Şehitkamil'imize, 6 mahallemize hitap edecek çok güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Bu güzel hizmetinden dolayı değerli Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. 22 bin metrekarelik alanı, 4 taziye evinden oluşan sosyal tesisi, parkıyla çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz için, daha yeşil bir Şehitkamil için, daha güzel bir çevre için yaptığımız hizmetler hayırlı, uğurlu olsun. Bizim sevdamız millet. Biz milletimize aşığız, milletimize hizmet etmekten başka hiçbir sevdamız, düşüncemiz, meselemiz yok. Açılışını yapacağımız hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgili çocuklarımız, karnelerini aldılar ve güzel bir tatili hak ettiler. İşte çocuklar, sizler için çok güzel bir park yaptık. Bu parkta eğlenin ama kitap okumayı da ihmal etmeyin çünkü Türkiye'nin geleceği sizsiniz. Biz şimdi sizin için çalışıyoruz, sizler de emaneti bizden alacaksınız."

ŞEHİTKAMİL YAPARSA EN İYİSİNİ, EN GÜZELİNİ, EN KALİTELİSİNİ YAPAR

Törende söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katılımcılara hitaben şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, bizim sloganımız, 'Yaparsa AK Parti Yapar' ama ben bir de şunu söylüyorum, 'Şehitkamil yaparsa vallahi de billahi de en iyisini yapar, en güzelini yapar, en kalitelisini yapar. Bir kere tintebaat bir Belediye Başkanımız var. Tintebaatin ne olduğunu hepimiz iyi biliriz. Tintebaat olmasının bir faydası var, mükemmeliyetçilik. Şu parka baktığınız zaman bu alanda eski bir Gaziantep vardı. Briketlerin arasında kalan çocuklar için bir fidanın bile dikilemeyeceği bir Gaziantep vardı. Aynen eski Türkiye gibi. Borç alan, emir alan hasta adam Türkiye vardı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte borcunu ödeyen, adam gibi adam bir liderimiz oldu. Dolayısıyla eski Türkiye'yi nasıl ki elimizin tersiyle itiyorsak eski Şehitkamil'i de aynen Başkanımın söylediği gibi hiç kimse arasında ayrım yapmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz yeni bir Gaziantep için buradayız. Bir taraftan Şehitkamil, bir taraftan Şahinbey diğer taraftan 9 ilçemizle birlikte bir şey söylüyoruz; Gaziantep'i artık cennet yapacağız. Yapacak çok işimiz var."

BİZİM DERDİMİZ PARA KAZANMAK DEĞİL

Katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının halkın daha rahat alanlarda piknik yapabileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği mekanlar elde edebilmek olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu,"Şu anda bulunduğumuz nokta 8 Şubat Mahallesi ama 8 Şubat Mahallesi'nin öyle bir noktasındayız ki yaklaşık 6 mahalleye hitap edecek bir noktadayız. Kayaönü Mahallesi'nden başlayıp Özgürlük, Pir Sultan, Onat Kutlar, Selimiye ve 8 Şubat Mahallesi'ne hitap edecek yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alandayız. Parkın yapıldığı yer, yıllardır özel bir şahsın mülkiyetindeydi. Bu bölgenin sakinleriyle sohbet ettiğimiz zamanlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile mahallelerimizi gezerken bu alanla ilgili ne yapabiliriz diye istişare ettik. Bu özel mülkiyetin öncelikle kamunun uhdesine geçmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle plan tadilini yaptık, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın, 18 bin metrekaresi burada 4 bin metrekaresi caminin yanındaki alanın tamamını sizlerin parasıyla kamulaştırdık. Daha sonra burada bir planlama yaptık. Çok nitelikli bir alan halinde güzel bir park haline getirdik. Yalnızca park yapmakla olmayacaktı. Bu bölgede özellikle gençlerimizin ders çalışabilecekleri bir mekan elde edebilmek adına üst alanında yaklaşık bin 600 metrekarelik bir alanı kütüphane olarak, yani Cumhurbaşkanımızın deyimiyle milletin kıraathanesini yapabilecek bir alanı da hazırlamış olduk. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin değişik noktalarında statların olduğu yerlerde millet bahçesini hayata geçiriyor. Tabi bizimki mütevazi bir alan ama bizimki de milletin bahçesine altlık hazırlayacak. Bu parkların sayılarını inşallah arttırarak milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Şu anda parkımızın yanında 4 bin metrekarelik alanda da otoparkı içerisinde bulunan 2 bayan, 2 erkek taziye evinden oluşan yemek salonları, abdest yerleri, mescitleri bulunan noktalarıyla birlikte sosyal tesisimiz de milletimizin hizmetine girmiş oluyor. Açılışını yaptığımız alanın sadece kamulaştırma bedeli 20 milyon TL. Az bir para değil, bu para sizin paranız. Biz bu alanı ranta yönelik olarak parselasyonunu yapıp, değerlendirip 50 trilyon liraya satabilirdik. Ama bizim derdimiz para kazanmak değil. Bizim derdimiz; milletimizin daha rahat alanlarda piknik yapabileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği mekanlar elde edebilmek. Bugün bu parkın içerisinde Gaziantep'te ilk defa yapılan paten pistinden, Gaziantep'te ikincisi gerçekleştirilen özel kaykay sisteminden, basket sahasından, futbol sahasından, pergolelerine kadar çok nitelikli olacak şekilde hizmete sunduk" ifadelerini kullandı.

8 ŞUBAT SEMT PARKI

8 Şubat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde toplam alanı yaklaşık 18 bin metrekare olan parkın içerisine; 197 adet ağaç ve büyük çalı, 6 bin 570 adet ise yer örtücü çalı dikildi. Parkın içerisinde; 1 adet basketbol sahası, 1 adet mini futbol sahası, 1 adet skate park alanı, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet dev oyun grubu, 7 adet salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 adet dönence, 1 ADET 150 metre kare büyüklüğünde ve 9 fitness aletinden oluşan fitness alanı, 500 metrelik yürüyüş parkuru, 1 adet WC, 47 araçlık otopark, kütüphane alanı, 210 metre pergoleli oturma alanı, 35 adet masalı bank, 20 adet çöp kutusu bulunuyor.