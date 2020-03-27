Başkan, esnafları salgına karşı bilgilendirdi
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Ali Sülük, İskilip, Güncel

Başkan, esnafları salgına karşı bilgilendirdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, esnafları gezerek Koranavirüs salgın riskine karşı bilgilendirdi.

27.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:41
Başkan, esnafları salgına karşı bilgilendirdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, esnafları gezerek Koranavirüs salgın riskine karşı bilgilendirdi.

Özellikle market ve fırınlarda incelemelerde bulunan Başkan Ali Sülük, esnaflara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda gıda kontrolörü de olan Başkan Sülük, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele çalışmaları kapsamında hazırlamış olduğu kullarla ilgili esnaflara . bilgi verdi.

Market, fırın gibi işyerlerini gezerek, vatandaşları ve esnafları koranavirüs salgın riskine karşı, bilgilendirdiklerini dile getiren Başkan Sülük, "Uyulması gereken kurallar hakkında hemşerilerimizi bilgilendirdim. Koranavirüs salgını bitene kadar, halkımızın zarar görmemesi için, kurallara uyarak bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatmak ülküsü ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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