Başkan Esen: "Yeni parkın startını verdik"

21.10.2019 14:38

Konyaaltı Belediyesi, modern park ve meydan yapımı çalışmalarına hızla devam ediyor. Hurma Mahallesi'nde toplam bin 710 metrekare alanda park yapımı için start verildi.



Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hurma Mahallesinde yeni bir park yapımına başladı. Hurma Mahallesi 257-258 Sokak kesişiminde bulunan bin 710 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan parkın içerisine ilk etapta pergolalar ve piknik masaları yerleştirilerek oturma ve dinlenme alanları oluşturuldu.



Engelli ve bebeği olan vatandaşların da rahat bir şekilde gezip dinlenebileceği şekilde düzenlediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampalar yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla dolaşabilmesi için de görme engelli karoları döşedik. Çocuk oyun alanı olarak belirlenen alana; çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli monte edilecek, alanın zeminine çocukların güvenliği için yumuşak ve doğal bir malzeme olan kum serilip etrafı panel çit ile çevrelenecek" dedi.



Parka estetik açıdan uygun bitkiler diktiklerini ve çim tohumu atılarak peyzaj düzenlemesini tamamladıklarını bildiren Esen, doğal zemin üzerine açık hava spor aletleri monte ederek bölge halkına spor yapabilecekleri yeni bir alan kazandıracaklarını söyledi. Esen, parkın kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA