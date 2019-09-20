Başkan Esen: "Söz bitti, çalışma zamanı"

20.09.2019 15:27

Çakırlar Bölgesinde 7 mahalleyi kapsayan halk buluşmasında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Seçim dönemlerinde sıkça biz konuştuk. Söz bitti, çalışma zamanıdır. Bundan sonra az laf, çok iş" dedi.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kuruçay, Çakırlar, Suiçeçek, Zümrüt, Aydınlık, Demirciler ve Yeni Mahalle'yi kapsayan bir toplantıda böyle halkıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Ali Özkayacan, birim müdürleri, meclis üyeleri, 7 mahallenin muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantın başında söz alan mahalle muhtarları böyle bir toplantı gerçekleştirmesinden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti. Muhtarlar, belediyeye ilettikleri taleplerin kısa sürede yerine getirildiğini belirtti. Seçimden öncede buralara geldiğini söyleyen Başkan Esen, "Bölgenin temel belediyecilik hizmetlerine ilişkin sorunları daha önceki toplantılarımızda bize iletmiştiniz. Ben Konyaaltı Belediye Başkanlığına aday olduğumda Konyaaltı'nın 186 bin nüfusu vardı. Bugün itibarıyla Konyaaltı'nın nüfusu 200 bin oldu. Hızla büyüyor. Konyaaltı 39 mahalleden oluşuyor. Bu mahallelerin 15'i şehir merkezinde, 24'ü ise ise kırsal bölgelerimizdedir. Konyaaltı sadece şehir merkezinden ibaret değildir. Acil yol ihtiyacı bölgelerimizin yolarını yapıyoruz. Ekiplerimiz Konyaaltı'nın bütün noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Seçim döneminde ben sıkça kendimi ve projelerimi size anlattım. Benim konuşma zamanım bitti. Ben sizleri dinleyeceğim. Sizlerin taleplerini alarak, bunların çözümünü üreteceğiz. Söz bitti, çalışma zamanı. Bundan sonra az laf, çok iş" ifadelerinde bulundu.



"Vatandaşın memnun olduğu şekilde planlama yapacağız"



Vatandaşların sorularını da cevaplandıran Esen, bölge halkının en önemli sorunu olan imar planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Esen, "Bu bölgenin doğru bir planlamayla, köylünün elinden yerler çıkmadan yapılacak planlamayla imara kavuşturulması gerekir. Konyaaltı'nda planlanan yerlerin yapılaşması yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Yeni alanların planlanması lazım. Batı Çevre Yolu'nun kamulaştırma yapılmadan, yapılmış olmasından kaynaklı kapımıza hızlı dayanan bir planlama konusu var. Normalde karayolu yapılacağı zaman orada kamulaştırma yapılır, kamulaştırmadan sonra yol yapılır. Ancak orada öyle olmadı. Batı Çevre Yolu'nun etrafının belirli bir derinlikte planlanması gerekiyor. Bu işlemler yapılacak. Burası 185 hektar bir yer. Vatandaşın en memnun olacağı şekilde bir planlama yapılacak. Onun dışında önümüzdeki dönemlerde planlanması bekleyen 400 hektarlık bir alan var. Bu bölge de sizin yerlerinize tekamül ediyor. Büyükşehir Belediyemiz, Konyaaltı Belediyesi ve vatandaşlarımızla birlikte bu planlanmayı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"Feslikan'da tapu sorunu çözülecek"



Feslikan bölgesinin tapu sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esen, "Bin 100 civarında parsel var. 800 tanesinin yerinde tespiti yapılmış. 250 parselin tespitinin yapılması gerekiyordu. Göreve geldikten hemen sonra Milli Emlak'ın destekleriyle kalan parsellerin ölçümlerini tamamladık. Sahadaki işlem bitirildi. Cumhurbaşkanlığı'na onaya sunuldu. Onaydan gelmesini bekliyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA