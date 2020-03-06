Başkan Esen, personelin "Kadınlar Günü"nü kutladı

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, haftanın son mesai gününde kadın personeli ile bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını bildirdi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda, Belediye kadın çalışanlarını çiçekle karşılayan Başkan Semih Esen, "Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür. Toplum da, aile de, iş hayatında varlığınızın ne denli önemli olduğu, sadece özel günlerde değil her gün hatırlandığı bir ömür diliyorum sizlere. Kadın var edendir kadın hayat verendir bir kadının karşısındaki insanı tıpkı kendi evladı gibi gördüğünü ve o merhamet duygusuyla yaklaştığını bilen bir arkadaşınızım. Tüm insanlık, sadece bugün yaşayan değil dünya yüzeyine bugüne kadar gelmiş geçmiş yüz milyardan fazla insan kadınlara minnettardır, ben de minnettarım. Belediyemiz de çalışan personelin yaklaşık yüzde 35'i kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca en fazla kadın müdürün çalıştığı belediyelerden biriyiz. İnşallah bu sayıyı daha yüksek noktalara taşıyacağız sizlerle beraber hizmet kalitemizin artacağına eminim. Sizlerin mesai arkadaşı olmaktan dolayı da son derece mutluyum" ifadelerinde bulundu.



"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım" diyen Esen, "Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlarım" sözleriyle konuşmasına son verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA