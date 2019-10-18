Başkan Esen: "Okullara desteğimiz sürüyor"

18.10.2019 10:20

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri işbirliğiyle okullarda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi başlatılan boya, bakım-onarım ve genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Hurma Ortaokulunda yürütülen çalışmalar kapsamında sınıflarda pencereden, sıraya okul tahtasından masaya kadar ayrıntılı temizlik yapıldı. Okul bahçesine yeni bank ve piknik masaları yerleştirildi. Ağaçlandırma çalışması ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Okul bahçesine oyun sahası çizgisi çizildi.



Okullarda fiziki koşulları daha iyi noktaya taşıyabilmek adına Belediye olarak büyük gayret içinde olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılı içinde özellikle kırsal kesimde yer alan okullarda peyzaj düzenlemesi, boya-badana ve temizlik yaptıklarını söyledi. Esen, okul yönetimi ve ailelerin bu çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden Esen, Hurma Ortaokulunda ekiplerin birçok kalemde çalışma yürüttüğünü bildirdi. Eğitim öğretime bu yıl başlayan bu okulda bahçe ağaçlandırması yaptıklarını dile getiren Semih Esen okul bahçesine, öğrenci ve öğretmenlerin oturup dinlenebilecekleri bank ve piknik masası yerleştirdiklerini, bunun yanı sıra oyun sahası çizgisi ve genel temizlik yaptıklarını söyledi.



Gelen talep üzerine bu çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Semih Esen öğrenci, öğretmen ve veli taleplerine her zaman öncelik tanıdıklarının da altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA