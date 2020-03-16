Başkan Esen: "İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanıyoruz"
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Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran, Konyaaltı, Güncel

Başkan Esen: "İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanıyoruz"

Konyaaltı Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına başladı.

16.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:26
Başkan Esen:

Konyaaltı Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına başladı.


Konyaaltı Belediyesi tüm hizmet birimlerinde, park ve bahçelerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışmasına başladı. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimler ilaçlandı. Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Konyaaltı Belediyesi Kreşleri, Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM), Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi (KOSHİM) ve belediyenin hizmet odaklı noktaları dezenfekte edildi. Bununla birlikte İlçe genelinde park ve bahçelerde, çocuk oyun grupları ve sokak spor aletleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Belediye birimleri ilaçlanıyor


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına belediyemizin hizmet birimlerinde özel olarak ilaçlama çalışmasına başladık. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimizce yapılan dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanıyor. Kurum içerisinde belirli noktalara da koruyucu el dezenfektanı konuldu. Hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.


İlaçlama birimindeki 10 kişilik ekibin ilçe genelinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Esen, çocukların ve bölge halkının sağlığı için parklarda da dezenfekte çalışmalarına başladıklarını söyledi. Parklarda ilk olarak çocuk oyun gruplarının ilaçlandığını dile getiren Başkan Esen, sokak spor aletlerinin de aynı şekilde dezenfekte edildiğini kaydetti. Esen, dezenfekte çalışmalarına belirli periyotlarda devam edeceklerinin altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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