Başkan Esen: " Hizmette siyaset olmaz "
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Başkan Esen: " Hizmette siyaset olmaz "

Başkan Esen: ' Hizmette siyaset olmaz '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek, göreve geldikleri günden bu yana halka daha iyi hizmet verebilmek adına Konyaaltı Belediye Meclisi olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek, göreve geldikleri günden bu yana halka daha iyi hizmet verebilmek adına Konyaaltı Belediye Meclisi olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye meclis üyeleriyle HayatPark'ta düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek, halka hizmet noktasında her zaman birlikte hareket ederek mecliste ortak kararlar aldıklarını dile getirdi. Söz konusu hizmet olduğunda tüm siyasi kimliklerin bir kenara bırakılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Esen, "Biz siyasi bir kimlikle kamu görevine talip oluyoruz. Ancak göreve başladıktan sonra rozetimizi cebimize koyarak tüm yurttaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet sunmalıyız. İşte Konyaaltı'nda sağlamaya çalıştığımız şey tam olarak budur" dedi.

"Hizmette siyaset olmaz"

Hiçbir konunun halkın ihtiyaçlarının önüne geçemeyeceğini belirten Başkan Esen, "Bizlerin asli görevi, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onların taleplerini yerine getirmektir. Belediye meclisimizde halkımızın yararına olan tüm kararlar oy birliği ile alınmaktadır. Bu anlayışla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü her şeyin yeri ayrıdır; siyaset zamanı siyaset hizmet zamanı hizmet " dedi. Toplantıya belediye meclisinde bulunan tüm partilerin meclis üyeleri katılırken, toplantı sohbet ve gündem değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - ANTALYA

Başkan Esen: ' Hizmette siyaset olmaz '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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