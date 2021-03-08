Başkan Esen'den kadın personellere çiçek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanı kadınları ofislerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarını unutmadı. Belediye Hizmet Binası'nda tek tek ofisleri gezerek kadın çalışanlara çiçek ve hediyeler veren Başkan Semih Esen, bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlarımızla omuz omuza

Başkan Esen, "Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız en güzel övgüyü hak ediyor. Ancak burada kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha başta çalışanlarımız olmak üzere kentimizin güzelleşmesine katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri de bu günün önemine istinaden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ı ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı