Başkan Esen'den kadın personellere çiçek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Esen'den kadın personellere çiçek

08.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:31
Başkan Esen'den kadın personellere çiçek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanı kadınları ofislerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanı kadınları ofislerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarını unutmadı. Belediye Hizmet Binası'nda tek tek ofisleri gezerek kadın çalışanlara çiçek ve hediyeler veren Başkan Semih Esen, bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlarımızla omuz omuza

Başkan Esen, "Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız en güzel övgüyü hak ediyor. Ancak burada kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha başta çalışanlarımız olmak üzere kentimizin güzelleşmesine katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri de bu günün önemine istinaden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ı ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. - ANTALYA

Başkan Esen'den kadın personellere çiçek
Başkan Esen'den kadın personellere çiçek
Başkan Esen'den kadın personellere çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Murat Balcı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Esen'den kadın personellere çiçek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:47:03. #1.14#
title