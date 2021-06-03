Başkan Esen'den Genç Güreşçilere Kispet
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Başkan Esen'den Genç Güreşçilere Kispet

Başkan Esen'den Genç Güreşçilere Kispet
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Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'na kispet ve pırpıt hediye etti.

Başkan Esen'den Genç Güreşçilere Kispet

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'na kispet ve pırpıt hediye etti.

Çankırı Belediyesi, 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınında ülkemizde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte ilk çalışmasını spor alanında gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceği ve kulüp bünyesinde spor dallarının daha aktif hale getirileceği sözünü veren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, genç güreşçiler için kispet, küçük yaştaki güreşçiler için de pırpıt yaptırdı. Üzerinde isimlerinin yer aldığı kispet ve pırpıtları, makamında güreşçilerine hediye eden Başkan Esen, "Kispetlerin üzerinde yazan isimleriniz silinmesin. Silinmemesi için sırtınız yere gelmesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim. ' Çankırı'nın akıllı, çevik ve zeki çocukları, memleketlerinin adını sporda kazanacakları başarılar ile duyurmaya devam edecekler. Bu kispetler ve pırpıtlar ile kazanılacak birçok başarının şahidi olacağımıza inancımız tamdır. " dedi. Antrenör Seyfettin Karadeniz ise tüm sporcuları adına Esen'e teşekkür etti.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-03 Son eklenen 10 haber: Çankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi Çankırı Belediyesinin Genç Güreşçisi Avrupa Şampiyonası'ndaTarihi Saat Kulesi Bakıma AlındıPark ve Bahçelerden Gece MesaisiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret EttiÇankırı'da Yeni Mezarlık Alanı Çalışmaları Başladı Çankırı Belediyespor Veteranlar Takımı Gruptan Çıkmayı Garantiledi

Kaynak: Habermetre

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