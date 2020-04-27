Başkan Esen'den çocuklara kitap
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Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Haber

Başkan Esen'den çocuklara kitap

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim-öğretim dönemine ara verildiği bu süreçte çocukların evlerinde kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla 8-12 yaş arasındaki çocuklara kitap hediye edeceklerini açıkladı.

27.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:55
Başkan Esen'den çocuklara kitap

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim-öğretim dönemine ara verildiği bu süreçte çocukların evlerinde kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla 8-12 yaş arasındaki çocuklara kitap hediye edeceklerini açıkladı.

'Evde Yapacak Çok Şey Var' sloganı ile Antalyalı vatandaşlara kitap okuma çağrısı yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kampanyasına ilgi büyüyor. İlk etapta Konyaaltı Belediyesi'nin elinde bulunan 4 bin kitap kısa sürede vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Esen'in kitap okuma çağrısına yazar Burcu Bahar'dan da destek geldi. Yazar Burcu Bahar, çocuk kitaplarından 'Atatürk ve Sihirli Gözlük' ve 'Kuklacı Çocuklar' kitabının bin tanesini Konyaaltı Belediyesi'ne bağışladı. Esen, Burcu Bahar'a kitap desteğinden dolayı teşekkür etti. Esen, eğitim-öğretim dönemine ara verildiği bu süreçte çocukların evlerde kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla talep eden çocuklara kitap hediye edeceklerini söyledi. Esen, kitap talebinde bulunan çocukların Konyaaltı Belediyesinin internet hesabı kitap talep formundan yapabileceklerini belirtti.

"Kampanyamıza destek büyüyor"

İzolasyon günlerinde yapılacak en güzel şeylerden birinin kitap okumak olduğunu söyleyen Esen, "Bu kampanyamız bir vatandaşımızın bizden kitap isteği ile başladı. Biz de vatandaşımıza kütüphanemizden bir kitap hediye ettik. Bunu duyan bir yayınevi sahibi belediyemize kitap bağışında bulundu. Belediyemizin elindeki kitaplarla birlikte kısa sürede 4 bin kitabı yurttaşlarımıza ulaştırdık. Tam kitaplarımızın bittiği dönemde, Burcu Bahar önemli bir katkı sağladı. 8-12 yaş arasındaki çocuklarımız için iki kitabından oluşan setten çok sayıda kitabı belediyemize bağışladı. Bizler de bu kitapları, çocuklarımıza dağıtacağız. Belediyemizin internet sitesi üzerinden isteyen çocuklarımıza bu kitapları ulaştıracağız. Çok sayıda vatandaşımız bizden kitap talep ediyor. Bu kampanyaya kitap bağışında bulunmak isteyen herkese kapımız açıktır. Büyük bir memnuniyetle kitap bağışlarını bekliyoruz" dedi.

"Çocukların hayal dünyalarını renklendirelim"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen yazar Burcu Bahar ise, "Hepimiz evdeyiz, çocuklar dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamıyor olmaları onların başka insanlarla tanışmalarına, başka dünyalara yolculuğa çıkmalarına engel değil. Çocuklarımız bunları kitaplar sayesinde yapabilir. Konyaaltı Belediye'miz maske dağıtırken, ben de çocuklara bir faydam bulunsun diye kitaplarımdan bağışladım. Çocukların hayal dünyalarını renklendirelim. Semih Başkan'a böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür ederim. Birçok yazar arkadaşımız bu kampanyaya destek verecektir. Hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Çocuklar bu süreci en kolay, en rahat kitaplar ile atlatabilir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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