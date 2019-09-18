Başkan Esen'den, belediye birimlerine ziyaret

18.09.2019 17:52

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Fidanlık Üretim Merkezi'nde üretilen çiçeklerle tasarruf sağlayarak, Konyaaltı'nın güzelleşmesini sağladıklarını söyledi.



Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesine bağlı birimleri gezerek, çalışanlarla bir araya geliyor. Başkan Semih Esen, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Fen İşleri Müdürü Oğuz Alı Şavk ile görüşen Başkan Esen, yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Semih Esen, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla da sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Esen, bir diğer ziyaretini ise Park ve Bahçeler Müdürlüğünü gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürü Sedat Karabulut'tan bilgi alan Semih Esen, toplantı sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Çakırlar Mahallesi'nde kurulan Fidanlık Üretim Merkezi ve atölyeleri gezdi.



"Yılda 300 bin fidan üretimi"



Fidanlık Üretim Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Semih Esen, belediyenin kendi tesislerinde yaptıkları üretim ile önemli bir tasarruf sağlandığına dikkat çekti.



Başkan Esen, "156 bin metrekare alan üzerini kurulu fidanlığımızda üretilen fidanlar Konyaaltı sınırlarımızdaki 156 park, 38 yeşil alan ve refüjde kullanılmaktadır. Yıllık ortalama 300 bin fidan üretimi gerçekleştiriliyor. Kendi ürettiğimiz fidanlar ile büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Ayrıcı burada parklarımızda kullanılan kent mobilyalarımızı kendimiz yapıyoruz. Konyaaltı Belediyesi üreten bir belediyedir. Ekiplerimiz Konyaaltı'nın bütün noktalarında canla başla çalışıyor. Konyaaltı'mızın güzelleşmesi adına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA