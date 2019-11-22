Başkan Esen: "Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz"

22.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:01

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Konyaaltı'nın farklı okullarından öğrencilerle bir araya geldi.



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı'nın farklı okullarından öğrencileri bir araya getirdi. Vahap Usta Restaurant'da gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ilk olarak okul çağında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli diyetisyen Ezgi Süer, öğrencilere doğru beslenme yöntemlerini anlattı.



Daha sonra ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Semih Esen, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Başkan Esen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve gelecek ile ilgili güzel düşünceleri bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz hangi mesleği seçmek istiyorsa istesin, öncelikle derslerine iyi çalışmalıdır. İlk kez uygulanan bu tatil sistemiyle çocuklarımız hem dinlenecek hem de ders çalışma imkanı bulacak. Bizlere düşen görev çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak için tüm gücümüzle çalışmaktır" dedi.



Esen, gecenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA