Başkan Esen: "Bütçemizde yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurdukları üretim atölyesinde çöp konteyneri, mobil atık getir merkezi, geri dönüşüm kumbaraları gibi temel malzemeleri üreterek, bu alandaki bütçeden yüzde 50 tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurdukları üretim atölyesinde çöp konteyneri, mobil atık getir merkezi, geri dönüşüm kumbaraları gibi temel malzemeleri üreterek, bu alandaki bütçeden yüzde 50 tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kurduğu üretim atölyesi ile bütçe giderinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediyelerin temel malzemeleri arasında yer alan yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri başta olmak üzere, belediyelerin bu alanda ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerini ürettiği atölyede, aynı zamanda mevcut araç-gereçlerin bakım-onarımı da yapılıyor. Kaynakların ve bütçenin kullanımında verimliliği esas aldıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak dış alımları minimuma indirmek istediklerini kaydetti.

"Halkçı belediye" "

Belediyenin üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Başkan Esen, göreve geldikleri ilk günden bu yana hiçbir zaman 'halkçı belediyecilik' çizgisinden ayrılmadıklarını söyledi. Bu doğrultuda hareket ederek, Konyaaltı Belediyesi'nin üretim alanında daha fazla çalışma yapacağını dile getiren Esen, belediyelerin temel hizmet malzemelerini kendi bünyelerinde üretmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Esen, "Biz halkçı belediyecilik iddiası ile yola çıktık. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz. Kaynakların verimli kullanımı bizim için çok önemli. Zaman zaman değişmesi gerektiği için sürekli bir sirkülasyonu olan, yani belediyenin sık sık ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendimiz nasıl üretiriz noktasından yola çıktık. Bu noktada yaptığımız verimlilik analizi ve alt yapı çalışmaları neticesinde bu araçları kendi atölyemizde üretmenin bize çok büyük bir kazanç ve tasarruf sağlayacağını gördük. Böylece üretim atölyemizi kurduk. Şimdi tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

"Verimlilik temel esas"

Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin kaynakların, iş gücünün ve bütçenin verimli kullanılmaması olduğunu belirten Esen, hizmet anlayışlarını verimlilik üzerine kurduklarını ifade etti. Hedeflerinin daha fazla tasarruf sağlamak olduğunu belirten Esen, bunun için belediye olarak daha üretim alanına daha fazla eğileceklerini vurguladı. Esen, "Yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinde yüzde 50 oranında bütçe tasarrufu sağlıyoruz. Mobil getirme istasyonlarında ise çok daha yüksek tasarruf sağlıyoruz. Yani piyasanın dörtte biri fiyatına kendi atölyemizde üretebiliyoruz. Tamamen kendi makinelerimiz ve işçilerimizin alt yapı çalışması ile artık Konyaaltı'nda ihtiyaç duyulan tüm çöp toplama, atık toplama ile ilgili araç-gereçleri kendi bünyemizde üreteceğiz. Bu da bize çok ciddi bir tasarruf sağlayacak. Elbette bu tasarruf neticesinde diğer alanlara daha fazla bütçe ayırabileceğiz. Bizim için verimlilik esastır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı