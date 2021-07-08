Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı
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Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı
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Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı YaptıÇankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi.

Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Esen, Belediyecilik hizmetlerinin vatandaşa kaliteli şekilde ulaştırılması, çözüm odaklı belediyecilik anlayışının devam ettirilmesi ve belediye çalışanlarının veriminin daha da arttırılması hakkında birim müdürleri ile istişare etti.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Esen, tamamlanmış, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esen, "Şehrimize ve halkımıza daha kaliteli ve verimli bir şekilde hizmet verebilmek için birim müdürlerimiz ile bir değerlendirme toplantımızı daha gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı kontrol ederek 2021 yılı hedeflerimizde ne aşamada olduğumuzu değerlendirdik. Yaptığımız durum değerlendirmeleri, hizmette hangi noktada olduğumuzu görmek ve ileriye yönelik rotamızı oluşturmak için çok önemli. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-08 Son eklenen 10 haber: Ayın Personelleri ÖdüllendirildiBelediye Araç Filosuna Dört İş Makinesi EklendiDevlet Bahçeli Parkı Çocuk Cıvıltıları ile Doldu Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıZabıta Müdürlüğünden Pazar Esnafı ile İstişare Toplantısı Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti AğırladıÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiBaşkan Esen Esnaf ile Kahvaltıda Buluştu Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı

Kaynak: Habermetre

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