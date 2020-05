Başkan Esen, bayramda pandemi sürecinin kahramanlarını unutmadı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde özveriyle çalışan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını, Ramazan Bayramının ilk günü ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde özveriyle çalışan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını, Ramazan Bayramının ilk günü ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Esen, Ramazan Bayramının birinci gününde sabah erken saatlerde, belediyenin temizlik işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sosyal mesafeyi gözeterek bayramlarını kutlayan Esen, Korona virüs ile mücadele kapsamında büyük özverilerle çalışan temizlik işçileriyle gurur duyduğunu söyledi. Pandemi dönemi devam ederken tedbirleri elden bırakmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Esen, bu süreçte özellikle temizlik işçilerinin büyük bir özveri gösterdiğini söyledi.

Başkan Semih Esen, kendisinin de gençlik yıllarında bayramda çalıştığını işçilerle paylaştı. Bayram günlerinde bazı insanların çalışmak durumunda olduğunu belirten Esen, temizlik işçilerinin de yılın 365 günü çalıştığını aktardı.

Esen, şöyle konuştu: "Sizin yaptığınız iş, biri tarafından yapılmazsa vatandaşı son derece mağdur edecek bir iş. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Kutsal bir işi yapıyorsunuz. Vatana hizmet demek, sadece namlunun ucunda her an tehlikeli görevleri yapmak demek değildir. Vatandaşın yapılmazsa sıkıntıya düşeceği hizmetleri yapmak da vatana hizmettir. Emin olun ki sizin yaptığınız hizmeti herkes diliyle söylemese de gönülden biliyor. 'Eğer bu adamlar bu işi yapmamış olsaydı biz sıkıntı yaşardık' diyor herkes. Dolayısıyla emin olun ben dahil herkes takdir ediyor sizleri. Sizlerle iftihar ediyorum. Herkes evinde çoluğuyla çocuğuyla bayram yapmaya hazırlanırken, siz sabahın ilk saatlerinde kalktınız, hem ekmeğinizin peşinde hem işinizin peşinde buraya geldiniz. Moralinizi her zaman yüksek tutun. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

Başkan Esen, konuşmasının ardından çalışanlara çikolata hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA