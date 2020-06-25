Başkan Esen, 250 fidan ile meydan okudu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye başkanlarının birbirlerine 'meydan okuyarak' katıldığı TEMA Vakfı'nın kampanyasına, 250 fidan bağışlayarak destek verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye başkanlarının birbirlerine 'meydan okuyarak' katıldığı TEMA Vakfı'nın kampanyasına, 250 fidan bağışlayarak destek verdi.

Belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden 'meydan okuyorum' diyerek destek olduğu TEMA'ya fidan bağışı kampanyasına, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı. Mersin'in Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in meydan okumasını kabul eden Başkan Semih Esen, 250 fidan bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Sosyal medya üzerinden yapılan meydan okumayı yine aynı şekilde sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile kabul eden Başkan Semih Esen, TEMA Vakfı'na 250 adet fidan bağışladığını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda son balık tutulduğunda insan oğlu paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Bu kötü sonuçla karşılaşmamak için hep beraber doğamıza sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillere tertemiz yaşanabilir bir doğa bırakmak hepimizin görevi. Bu nedenle değerli dostum Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in meydan okumasını kabul ediyor, şahsım ve Konyaaltı'mız adına TEMA Vakfı'na 250 adet fidan bağışında bulunuyorum. Ayrıca buradan değerli dostum Burdur Belediye Başkanımız sayın Ali Orkun Ercengiz'e meydan okuyorum. Doğa için, geleceğimiz için hep birlikte başaracağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA