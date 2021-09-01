Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı
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Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı

Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede bugün başlayan 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı nedeniyle okulları ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede bugün başlayan 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı nedeniyle okulları ziyaret etti.

Başkan Esat Öztürk okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile birlikte eğitime başlayan Okul Öncesi ve 1. Sınıflar için ilk ders zilini çaldı. Seydili İlkokulunda öğrencilere hitap eden Başkan Esat Öztürk, "Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Yahyalı Belediyesi olarak okullarımızın temizliğini ve ilaçlamasını yapacağız. Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra yüz yüze eğitime tekrar başlıyoruz. Bu vesileyle Rabbimize şükür ediyoruz. Yüz yüze eğitimi biz özlemiştik. Gayretlerinden dolayı Milli Eğitim Müdürüne, şube müdürlerine ve okul müdürlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz kurumlar arası bir uyumla çalışıyoruz. Belediye olarak her zaman Milli Eğitim Müdürümüzün ve okul müdürlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Okullarımıza bir her zaman her konuda destekçi olacağız. Okullarla ilgili sıkıntı olursa onların bize emirleri olur. Sizler kadar heyecanlı ve sevinçliyim. Rabbim sizleri kötülüklerden korusun. Eğitimleriniz her şeyden önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz" diye konuştu.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı 'da desteklerinden Başkan Esat Öztürk' e teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı
Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı
Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı - Haberler
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