Başkan Esat Öztürk esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Esat Öztürk esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Esat Öztürk esnaf ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yahyalı'daki esnaf ve iş adamlarını sık sık ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, bugünkü mesaisine ilçede yeni açılan ekmek fırınını ziyaret ederek başladı. Ekmek fırını işletmecisiyle sabah çayı içen Başkan Öztürk, fırında üretilen mamuller hakkında bilgiler alarak fırın işletmecisine hayırlı bol kazançlar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalar yapan Başkan Öztürk; "Belediyedeki mesaimize başlamadan önce sık sık yaptığımız esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde esnaflarımız ile dertleşiyor, muhabbet ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bugünde yeni açılan ekmek fırınını ziyaret ettik. Yeni iş yeri Enes kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Yeni fırının farklı bir konsepti var. İlçemizdeki diğer fırınlarından farklı olarak Siyez unundan ekmek üretimi yapıyor. Fırın sahibi kardeşimi tebrik ediyorum. İlçemize farklı bir işletme kazandırdı. Ata tohumun üretilen siyez buğdayından ekmek yaparak ilçemizde satışa sunuyor. Ayrıca müşteri memnuniyetine önem veren güler yüzlü bir kardeşimiz. İnsanlarımız her zaman güler yüz istiyor. Belediye Başkanını da, doktorunu da, öğretmenini de, esnafını da güler yüzlü istiyor. Tebessümün sadaka olarak sayıldığı bir dinin mensupları olarak, güler yüzlü olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getiren fırın işletmecisi Enes Yuvacı' da "Aslen Sivaslı bir eğitimciyim. Baba mesleği olan fırıncılığı devam ettiriyorum. Araştırmalarım sonucu ata tohumundan üretilen siyez buğdayına ulaştım. Siyez buğdayından üretilen ekmeği Yahyalı halkına sunmak için iş yeri açtım. İlçe halkına sağlıklı içerisinde katkı maddesi olmayan mamuller yaparak onların beğenisine sunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Esat Öztürk esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Esat Öztürk esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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