Başkan Eryılmaz: "Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak"
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Rahmi Doğan, Samandağ, Güncel

Başkan Eryılmaz: "Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulundu.

17.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:55
Başkan Eryılmaz:

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulundu.


Samandağ Belediyesi ekipleri çevre yolunun kısa süre içerisinde bitirilebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Çevre yolunun ara verilerek yapılmasına karşı rantabl çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Başkan Eryılmaz, Vali Rahmi Doğan ve ilgili yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Başkan Eryılmaz, "Trafik sorunu yaşayan ilçemiz, çevre yolunun açılmasıyla rahat bir nefes alacak. Asfaltlama çalışmasının önündeki engel kalktıktan sonra Temmuz ayına doğru asfaltlama çalışmasını yapmayı planlıyoruz. Valimiz Rahmi Doğan'ın girişimi ile yapımını hızlandırması ve ilgilenmesi bizim için memnuniyet vericidir. Valimize, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne ilgilerinden ve emeklerinden dolayı Samandağ halkımız adına çok teşekkür ediyoruz. Turizmin gelişimine yönelik hazırladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde, çevre yolunun önemi kat be kat artacak. Çalışmaları yerinde inceledik. Bugün itibari ile drenaj kanalları üzerinde fore kazıkları çakılıyor. Her iki drenaj kanalı üzerinde bu çalışma gerçekleşecek. Bu şekilde çevre yolunun en önemli aşaması bitmiş olacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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