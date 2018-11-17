Başkan Ertürk'e Anlamlı Ödül

Okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) tarafından ödüle layık görülen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef ve verdiği talimatlar doğrultusunda ülkemizde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk, BAŞKON tarafından hayata geçirilen 'Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol tarafından projeye ilişkin bilgi verilirken, projenin amaçlarının anlatıldığı bir sunum yapıldı.

Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve projeye katkılarından dolayı anlamlı bir ödüle layık görülen Başkan Ertürk ödülünü, BAŞKON yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı. Ertürk, kendisini bu anlamlı ödüle layık gören BAŞKON'a teşekkür ederek, ödülü almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Böylesine anlamlı bir projeye katkı sunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydeden Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef ve verdiği talimatlar doğrultusunda ülkemizde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde bu anlamda önemli projelere imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ertürk'ün yanı sıra, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile milletvekilleri ve eski bakanların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA