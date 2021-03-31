Başkan Ertuğrul Çetin; "Yayalar kırmızı çizgimizdir"
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Başkan Ertuğrul Çetin; "Yayalar kırmızı çizgimizdir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Ertuğrul Çetin; 'Yayalar kırmızı çizgimizdir'

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Pursaklar'da katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Pursaklar'da katıldı.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslan'ın katılımıyla Saray İlkokulu önünde "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" konulu program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çocuklar, Saray İlkokulu önündeki okul geçitlerinde bulunan şeritleri kırmızıya boyadı.

"Şoförlerimize trafikte seyir halindeyken yayaya yol vermelerini istihdam ediyorum"

İnsan sağlığından daha önemli bir şey olmadığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Yayaların trafikte önceliğini vurgulayan 'kırmızı çizgimizi çiziyoruz' sloganıyla yeni bir sürecin başlangıcına imza atıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi kırmızı çizgimizi çocuklarımızla beraber çizerek yaya geçidi bizim kırmızı çizgimizdir diyoruz. Buradaki amaç, yayaların güvenli bir şekilde yolda yürümelerini, karşıdan karşıya sağlıklı bir şekilde geçebilmelerini sağlayabilmektir. Şoförlerimize trafikte seyir halindeyken yayaya yol vermelerini istihdam ediyorum" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyorum"

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Yaya geçitlerinde yayaları gördüğü an durup yol vermesi gerekiyor. Bu kapsamda yayalarımıza da görevler düşüyor. Yayalarımız yaya geçidini kullanarak sürücülerimiz de bu yaya geçitlerini kullanan vatandaşlarımıza yol verecek. Tüm vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulaması ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. - ANKARA

Başkan Ertuğrul Çetin; 'Yayalar kırmızı çizgimizdir'
Başkan Ertuğrul Çetin; 'Yayalar kırmızı çizgimizdir'
Başkan Ertuğrul Çetin; 'Yayalar kırmızı çizgimizdir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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