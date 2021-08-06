Başkan Ertuğrul Çetin Yangın Bölgesi Milas'ta
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Başkan Ertuğrul Çetin Yangın Bölgesi Milas'ta

Başkan Ertuğrul Çetin Yangın Bölgesi Milas'ta
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Milas'a giderek Orman yangının devam ettiği bölgede, yangın söndürme çalışmalarına destek veren belediye ekiplerini ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Milas'a giderek Orman yangının devam ettiği bölgede, yangın söndürme çalışmalarına destek veren belediye ekiplerini ziyaret etti.

Yangın söndürme çalışmalarına destek olan Pursaklar Belediye ekipleri, iş makinaları ve tankerler ile yangın söndürme çalışmalarına gece gündüz demeden devam ederken, orman yangının bir an önce sona ermesi için sahada bulunan ekiplerle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden kahramanlara mobil aşevi ile destek veren Pursaklar Belediyesi, yangının kontrol altına alınmasının ardından aşevini de Milas'a yönlendirdi.

Ülkeni farklı bölgelerinde orman yangınları başlar başlamaz belediye personelini ve yangın söndürme araçlarını, iş makinalarını gönderen Başkan Ertuğrul Çetin'de Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına eşlik etti.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede"

Pursaklar Belediyesi olarak yangın bölgesindeki çalışmalara destek verdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "An itibariyle Milas'tayız. Osmaniye den yönlendirdiğimiz Aşevimiz yemek hizmeti vermeye başladı. İş makinalarımız ve tankerlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bir günlüğüne de olsa yangın bölgesinde fedakarca çalışan arkadaşlarımıza eşlik ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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