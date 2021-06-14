Başkan Ertuğrul Çetin Trafik Kazası Geçiren Burak Mete'yi Ziyaret Etti
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Başkan Ertuğrul Çetin Trafik Kazası Geçiren Burak Mete'yi Ziyaret Etti

Başkan Ertuğrul Çetin Trafik Kazası Geçiren Burak Mete'yi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan Burak Mete'yi evinde ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan Burak Mete'yi evinde ziyaret etti.

Yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Ertuğrul Çetin, Geçen hafta kaza geçiren aileyi ziyaret ederek Burak Mete ve kardeşlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Bir süre aile ile sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Burak Mete'nin ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Çetin'e teşekkür ettiler.

"Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin"

Ailenin her konuda yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyor, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kardeşleriyle çok büyük bir trafik kazası geçiren yavrumuz Burak Mete yoğun bir tedavi sürecinden sonra kendine gelerek taburcu oldu. Bu ağır kazadan sağ salim kurtulan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin. Allah ailesine bağışlasın" dedi.

Kaynak: Habermetre

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