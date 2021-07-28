Başkan Ertuğrul Çetin; "Tedbiri Elden Bırakmıyoruz"
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Başkan Ertuğrul Çetin; "Tedbiri Elden Bırakmıyoruz"

Başkan Ertuğrul Çetin; 'Tedbiri Elden Bırakmıyoruz'
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Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren acil durum eylem planını uygulamaya alarak kesintisiz şekilde sahada olan Pursaklar Belediyesi, salgını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı hijyen ekibi, ilçenin dört bir yanındaki caddeler, sokaklar, sağlık ocakları, kamu kurumları, eczaneler, camiler, iş yerleri, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere vatandaşların adım attığı en ufak yeri dahi ihmal etmeden dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi koronavirüs tedbirlerine yönelik tüm alanlarda gerçekleştirdiği olağanüstü önlemlerle, ilçe genelini virüs riskine karşı güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

"Sırası gelen hemşehrilerimizin hiçbir endişeye kapılmadan aşılarını olmalarını rica ediyoruz"

Pursaklar halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak tedbiri elden bırakmıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde her türlü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, tüm ekiplerimizle ilk günkü ciddiyetle sahada olmaya devam ediyoruz. Bu işin üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyorum. Lütfen herkes tedbirlere riayet etmeye devam etsin. Bizler belediye olarak üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekliyoruz. Sırası gelen hemşehrilerimizin de hiçbir endişeye kapılmadan aşılarını olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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