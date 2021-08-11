Başkan Ertuğrul Çetin'in minik misafirleri
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Başkan Ertuğrul Çetin'in minik misafirleri

Başkan Ertuğrul Çetin'in minik misafirleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye'yi merak eden minik çocukları makamında ağırladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye'yi merak eden minik çocukları makamında ağırladı.

Göreve geldiği günden bu yana makam kapısını ardına kadar tüm Pursaklar halkına açan Başkan Ertuğrul Çetin, kendisini ziyarete gelen minik çocuklarlarla oyun oynadı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çocukları ile oyun oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi görürken büyük takdir topladı

Çocukların oyuncak arabalarla neşe içerisinde oyunlar oynamalarını büyük bir mutlulukla takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, minik ziyaretçilerinin oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

"Belediyeyi merak eden minikler ziyaretimize gelmiş"

Çocuklarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediyeyi merak eden minikler ziyaretimize gelmiş. Onlarla bir araya geldiğimizde vakit su gibi akıp gidiyor. Bizler de onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Allah iyiler ile karşılaştırsın, hayırlı ömür versin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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