Başkan Ertuğrul Çetin Genç Sporcularla Buluştu
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Başkan Ertuğrul Çetin Genç Sporcularla Buluştu

Başkan Ertuğrul Çetin Genç Sporcularla Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi takımı ile yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi takımı ile yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Kızılcahamam'da düzenlediği U18 7'li Erkekler Etaplı Ragbi müsabakalarında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcularla yemekte bir araya geldi.

Genç sporcularla yakından ilgilenerek tek tek sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, basketboldan yüzmeye, tekvandodan jimnastiğe kadar sporun bütün branşlarındaki faaliyetlerin ferah, temiz ve düzenli alanlarda yapılması için modern spor yatırımlarını ilçeye kazandırdıkları ve spora yaptıkları yatırımların meyvesini de aldıklarını belirterek, sporda ulusal ve uluslararası başarılar elde eden bir marka haline geldiklerini belirtti.

"Disiplinli çalışma ve yaptığın işe saygı başarı getiriyor"

Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan genç sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizin geleceği gençlerdir. Disiplinli çalışma ve yaptığın işe saygı başarı getiriyor. Bu doğrultuda emek gösteren ve ilçemizi onurlandıran gurur tablosunda emeği geçen U18 Ragbi takım oyuncularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Ragbi takımımıza Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diliyorum. Bizlerde üzerimize düşenden fazlasını yapmaya devam edip, kulüp bünyemizdeki lisanslı sporcu sayımızı artırarak, çocuklarımızı farklı branşlar ile tanıştırma hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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