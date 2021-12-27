Başkan Ertuğrul Çetin'den Dede Torun Evinde Sıcak Çay Eşliğinde Sıcak Sohbet

Başkan Ertuğrul Çetin, günün büyük bir bölümünü Pursaklar Belediyesi Dede-Torun Evinde geçiren mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir hizmete kapalı olan Dede Torun Evleri'nin yeniden vatandaşların kullanıma açılması ile birlikte yaşlılar tesislere yoğun ilgi göstermeye başladı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geçmişin değerlerini gelecek kuşaklara aktarılmasını önemli bir rol oynayan Saray Dede Torun Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Saray Dede-Torun evimiz de mahalle sakinlerimiz ile bir aradaydık"

Dede Torun Evlerinde çocukların dedeleri ile güzel ve faydalı vakit geçirmesine imkan sağlandıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saray Dede-Torun evimiz de mahalle sakinlerimiz ile bir aradaydık. Onlar anlattı biz dinledik. Biz anlattık onlar dinledi. Süre yetmedi, başka bir gün yine devam edeceğiz" dedi.

Pursaklar'da hizmet veren Dede-Torun evleri ile dedeler ve torunlar arasındaki ilişkilerde kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlanırken, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması sağlanıyor.

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