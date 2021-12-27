Başkan Ertuğrul Çetin'den Dede Torun Evinde çay eşliğinde sıcak sohbet

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir hizmete kapalı olan Dede Torun Evleri'nin yeniden vatandaşların kullanımına açılması ile birlikte yaşlılar tesislere yoğun ilgi göstermeye başladı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geçmişin değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynayan Saray Dede Torun Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Saray Dede-Torun Evimizde mahalle sakinlerimiz ile bir aradaydık"

Dede Torun Evlerinde çocukların dedeleri ile güzel ve faydalı vakit geçirmesine imkan sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Saray Dede-Torun Evimizde mahalle sakinlerimiz ile bir aradaydık. Onlar anlattı biz dinledik. Biz anlattık onlar dinledi. Süre yetmedi, başka bir gün yine devam edeceğiz" dedi.

Pursaklar'da hizmet veren Dede-Torun Evleri ile dedeler ve torunlar arasındaki ilişkilerde kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlanırken, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması sağlanıyor. - ANKARA